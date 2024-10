Az eseményt motoros felvonulással egybekötött séta zárta a Vasmű úton több száz résztvevővel. A megmozdulást kezdeményező Tóth-László Krisztina a FEOL-nak elárulta, személyes indíttatás miatt vállalta magára a szervezést.

Motoros kíséretet kaptak a gyalogosok a mellrák elleni sétához.

Fotó: Jót szívből Dunaújvárosért

– Mivel egy számomra kedves ember, barát és egyben alkalmazottam tavaly 27 évesen szembesült a ténnyel hogy mellrákos, és sajnos azóta többszörösen is áttétes lett ilyen fiatalon, nem volt kérdés, hogy egy ilyen akcióból kivegyem a részem. Szerettük volna, hogy minél nagyobbat szóljon a városban, vagy akár még messzebbről is meghallják. Ezért született meg az ötlet, hogy motoros kíséretet kapnak a gyalogosok a sétához. Ezt pedig mi sem bizonyítja jobban, minthogy a cukrászdám hívására ilyen szép számban jöttek el a rendezvényre, hogy segítség a “hangosítást", a figyelem felhívást. Voltak köztük rendszeresen visszatérő vendégeink, de nagyon sok új arcot is láttam. Érkeztek motorosok például Makóról, Kecskemétről, Kalocsáról, Budapestről és környezetéből, de természetesen Dunaújváros és a környező településeiről is. Mérhetetlenül hálás vagyok nekik!