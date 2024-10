Petrás Gábort nem igen kell senkinek sem bemutatni Dunaújvárosban. Elég csak a Kollányi Zsuzsi részvételével zajló Figyelj Rá(n)k kezdeményezést megemlítenünk, amely szó szerint hatalmasat szólt a megye második legnépesebb városában. A méltó elismerést, a „Dunaújvárosért díjat", a hagyományoknak megfelelően október 23-án vehette át a Bartók Színházban. Járt a vastaps a kitüntetettnek, akit érthető módon az érzelmei is elragadtak. De ki is ő valójában? Ennek próbáltunk utánajárni.

A gratuláló koccintás sem maradhatott el: a képen Barta Endre alpolgármester és Petrás Gábor díjazott.

Fotó: Laczkó Izabella

Milyen érzés, hogy immáron Dunaújvárosért díjasnak mondhatja magát? Mit jelent ez Önnek?

– Ez egy FANTASZTIKUS érzés és egyben elismerés is, hogy megkaptam városunk legrangosabb elismerését a Dunaújvárosért díjat, melyet Pintér Tamás polgármester úrtól vehettem át. Természetesen nagyon sokat jelent nekem ez az elismerés, büszke vagyok rá, hiszen csapatommal sokat dolgoztuk az elmúlt években különböző jótékonysági-és sporteseményeken. Egy ilyen elismerés nagyon sokat jelent, mert előre lendít és megerősít abban, hogy amit teszünk az jó, és, hogy ezt mások is így gondolják és így látják megerősít abban is, hogy tovább menjünk, újabb célokat tűzzünk ki és tegyünk még több Jót, szívből Dunaújvárosért.

Honnan ez az elköteleződés a közélet iránt: családi örökség, vagy egyszerűen belülről jön?

– Nehéz ezt megfogalmazni, biztos egy belső hang, vagy motor vezérel. Mindig is egy örökmozgó srác voltam és ez felnőttként is megmaradt, én ilyen típusú ember vagyok. Sportolóként megszoktam, hogy a csapatomért kell tennem, hiszen közösek a céljaink. Valószínűleg ez a hozzáállás maradt meg bennem és miután az aktív sportot abbahagytam és elkezdtem különböző szervezetekben dolgozni, fontos volt számomra, hogy adjak valamit a közösségnek, ami eleinte még csak a sporthoz kötődött. Mára azonban egyre több területet próbálok megismerni. A labdarúgó események mellett számos egyéb programot szervezünk a városlakóknak. Többek között rekreációs sporteseményt, futó programokat, szemétszedést vagy éppen vizet, frissítőt osztunk a meleg nyári kánikulában. És minden alkalommal örömmel tölt el bennünket is, hogy mások arcára örömet csaltunk.