Pályaorientációs őszi tárlaton mutatkoztak be a Hang-Szín-Tér Művészeti Szakgimnázium növendékei. A Munkácsy Mihály Általános Iskolában nyílt kiállításon a diákok kisplasztikái, grafikái láthatóak, melyek egyúttal annak ékes bizonyságául is szolgálnak, hogy érdemes a tehetséggondozásban részt venni.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Tóth Péter, a Munkácsy Mihály Általános Iskola igazgatója is megerősítette ezt, kiemelve, hogy az intézményben a tehetséggondozás mindig is a középpontban állt. – Mindig arra törekedtünk, hogy aki tud és szeret rajzolni, az lehetőleg kerüljön be a Munkácsyba. Idő közben azonban a képzési rendszer átalakult, s mi is rájöttünk arra, hogy azoknak a gyerekeknek is nálunk van a helye, akik nem tudnak rajzolni. Ugyanis a készségek fejlesztése olyan csodálatos eredményekhez vezethet, mint amivel a jelenlegi kiállításon is találkozhatunk – mondta el a kiállítás megnyitóján az igazgató. A képzőművészeti tárlat segíthet rátalálni a művészetben otthonosan mozgó gyermekeknek a maguk újára.