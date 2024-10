Nemcsak az iskolák jelentek meg a kiállításon, hanem cégek is, akik nagy örömmel várnak és fogadnak mindenkit, aki szeretne egy jó szakmát tanulni és abban a profizmusra kíván törekedni már a tanulóévekben is, így a duális képzésben már régóta nagy tapasztalattal bíró vállalatok is kitelepültek a kiállításra, köztük a DENSO, a Hanon, vagy a Videoton.

Akár öt hónap alatt szakmát kaphatnak

A cégek sorába csak félig illenek be azok a szakmák, amik valaha szinte minden gyermek álma volt. Felállította standját az iskola főbejárata előtt a Magyar Honvédség is, ahol fegyverekkel és jövőbeli lehetőségekkel lehetett ismerkedni, de ott magasodott a vörös sátor is, amelyben a katasztrófavédelemmel, a tűzoltóléttel kapcsolatos információkat is elmondták. Utóbbi kiállítóhelyen kínálták az egyik legrövidebb képzést, mellyel az egyik legnemesebb, évezredes múltra visszatekintő foglalkozás, a tűzoltó szakma alapjait lehet elsajátítani, jelentős támogatás mellett.

– A honlapunkon is megtalálható, hogy hogyan lehet nálunk jelentkezni, és szerencsére sokan vannak, akik ezt a pályát választják. Fontos tudni, hogy először egy fizikai alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. A legközelebbi ilyen október 24-én lesz. Az erős pszichikai és orvosi alkalmassági vizsgát követően indul egy öt hónapos szakképzés, és utána a sikeres modulzáró vizsga végeztével lehetnek tűzoltók a jelentkezők. Nálunk jár költségtérítés is, illetve aki hozzánk jelentkezik, az a képzés ideje alatt havi nettő 250 ezer forint támogatásban részesül, emellett rendelkezésre áll az egészségbiztosítási járulék, a ruházat, a szállás és a napi háromszori étkezés is. –tudtuk meg Szabó-Bisztricz Anett tűzoltó századostól, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől.