Régi és új polgármesterek, politikusok, hivatali és vallási vezetők is jelen voltak, meghívottként, mikor megalakult, majd esküt tett a bodajki képviselő-testület. – A nyolcadik önkormányzati ciklus fejeződött be 2024-ben, és a most leköszönő testület volt az első olyan Bodajk történetében, ahol sem a képviselő-testületben, sem a bizottságokban nem történt változás az adott perióduson belül. Ugyanazokkal a tagokkal ment végig az egész öt éves ciklus. – tudtuk meg Wurczinger Lóránt régi-új polgármestertől, aki azt is elmondta, hogy a bizottságok maradtak a régiek, így továbbra is lesz humánügyi és gazdasági bizottság, méghozzá a megszokott három képviselő és két külsős taggal.

A változás annyi a korábbi testülethez képest, hogy ebben a ciklusban három új képviselő van. Az ő elődeik nem indultak a 2024-es önkormányzati választásokon. A most megalakult testület első munkanapja október 22-én lesz, amikor is összevont bizottsági ülést tartanak a bodajkiak.