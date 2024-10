Mint azt megírtuk október 23-án, szerdán ismét nyílt örökbefogadó napot tartott az ASKA menhely, lehetőséget kínálva ezzel azon érdeklődők számára, akik előzetes időpontfoglalás nélkül szerettek volna ellátogatni és találkozni az állatokkal.

Örökbefogadó nap: 13 kutyust vittek haza.

Forrás: ASKA Alapítvány

Ahogy az általában lenni szokott most is rengetegen voltak kíváncsiak a menhely lakóira, volt, aki „csak” adománnyal érkezett és akadtak olyanok is, akik újdonsült társukkal tértek haza. Szám szerint 13 kutyus lelt gazdára a tegnapi napon – osztotta meg közösségi oldalán az örömhírt az ASKA.

Ugyan még így is rengeteg négylábú tölti mindennapjait a menhely falain belül, de már ez a 13 örökbefogadás is hatalmas segítség az ott dolgozóknak, arról nem is beszélve, hogy mekkora boldogságot okoztak ezzel a kutyáknak.