Az est műsorán szerepel Johann Christian Kittel (1732–1809): Fantasie; Girolamo Torelli (1658–1709): a-moll concerto (Allegro – Adagio – Vivace); Johann Sebastian Bach (1685–1750): g-moll szólószonáta hegedűre – I. Adagio; Alexandre Guilmant (1837–1911): Offertoire op. 60. No. 6.; Eugène Ysaÿe (1858–1931): Szólószonáta hegedűre – Ballada op. 27. No 3.; César Franck (1822–1890): Piéce héroique; Francesco Maria Veracini (1690–1768): Largo; Marco Enrico Bossi (1861–1925): Scherzo op. 49. No. 2.; Jules Massenet (1842–1912): Thais – Meditáció és Theodore Dubois (1837–1924): Toccata című műve.

A három alkalomból álló orgonaünnep fővédnöke Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, a Majestic Sound hangverseny-sorozat alapítója Teleki Miklós orgona- és zongoraművész. A belépés ingyenes, adományokat a templom javára elfogadnak.