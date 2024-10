– Így van. Továbbá fontos, hogy ha mégis mindenképpen válaszolni akarunk a levélre, soha ne arra az e-mailre válaszoljunk, amit kaptunk! Először hívjuk fel azt a szolgáltatót, intézményt, bankot, rendőrséget, amelynek a nevében kaptuk a felszólítást, s tudakoljuk meg, valóban van-e tartozásunk. Vagy keressük meg a hivatalos oldalon lévő kapcsolattartói ügyfélszolgálati e-mail címet – ez is minden intézmény online felületén megtalálható -, és azon keresztül vegyük fel vele a kapcsolatot.

– A pszichés nyomás akkor tud jobban működni, amikor az ember telefonon beszél valakivel, akiről akkor még nem tudja, hogy csaló. Erre vonatkozóan van-e javaslat?

– Igen! A leggyakoribb, hogy banki ügyintézőknek adják ki magukat az elkövető személyek, s megneveznek egy bankot is. Ha például ezzel a bankkal nincs is kapcsolatunk, akkor már mindenképpen legyen gyanús! De ha van, akkor is álljunk meg egy pillanatra, s tegyük fel magunknak a kérdést: vajon a bankügyintéző honnan tudhatja azt, hogy nekem mi történik a számlámmal? Telefonhívás esetén tehát köszönjük meg a hívást, tegyük le a telefont és vegyük fel a kapcsolatot a bankunkkal az intézet által feltüntetett hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségeken keresztül. A telefonhívásos csalások remek lehetőséget nyújtanak ugyanis a csalóknak arra, hogy észrevétlenül kihúzzanak belőlünk információkat: kezdődik ez a bemutatkozással, majd amikor mondanak egy banknevet, mi reagálunk arra, hogy egyáltalán kapcsolatban állunk-e vele. Ha nem, általában azt mondják, akkor kapcsolják ahhoz a bankhoz tartozó ügyintézőt… Arra is volt példa, hogy amikor az áldozat azt mondta, felhívja a bankját, azt mondták neki, ne tegye, mert a pénzmozgásban érintett lehet a bankügyintéző is, tehát hogy ő is benne van a lopásban. Természetesen ilyen nincs! Soha, semmilyen körülmények között ne vigyünk végig egy ilyen beszélgetést, ne válaszoljunk a kérdésekre, szakítsuk meg a vonalat!

– Amikor új, vonzóan olcsó árakat ajánló weboldalra jutunk, akkor is gyanakodhatunk, hogy online csalók által készített oldalról van szó. Én például mindig megnézem az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és a kapcsolattartási lehetőségeket. Amennyiben magyartalan, nincs bejegyzett cégjegyzékszám, nincs magyarországi elérhetőség, akkor semmiképpen nem rendelek onnan. Sőt, még a weboldalt is lenyomozom, akár a közösségi oldalán keresztül: kiderítem, mi a vélemény róla. Mire figyeljünk tehát?