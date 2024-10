A harmadik alkalommal visszatérő önkéntes nap célja, az Amadé-Bajzáth-Pappenheim-kastély történeti kertjének megóvása, rekonstrukciója és újjászületésének elősegítése. E nemes feladatra pedig rengetegen jelentkeztek, már a nap elején több tucat önkéntes munkálkodott a kert különböző részein.

Önkéntes nap: több tucat segítő vett részt.

Fotó: Nagy Norbert

Izmindi Réka a Magyar Kertörökség Alapítvány projektfelelőse elmondta: három szervezet összefogásából – a Magyar Kertörökség Alapítvány, Iszkaszentgyörgy Önkormányzata és a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. – valósultak meg az eddigi iszkaszentgyörgyi önkéntes napok.

– A Kertörökség Alapítvány történeti, történeti értékű kertekkel foglalkozik és próbálja ezeknek a gondját viselni, megóvni és az általuk hordozott értéket minél szélesebb társadalmi körnek bemutatni. Iszkaszentgyörgy szakmai szempontból hatalmas értéket hordozó terület, ugyanis a ma is látható megmaradt kertben jól kirajzolódnak a kert különböző korszakai. Nagyon sok olyan kézzel fogható emlék maradt, ami eredeti – tudtuk meg.

Az alapítvány szakmai vezetésével évente kétszer tartanak önkéntes napot, tavasszal és ősszel. Tavasszal többnyire az induló vegetáció és annak elősegítése zajlik, ősszel pedig az egész éves folyamatok lezárása, valamint a téli időszakra való felkészülés.

– Minden alkalommal próbáljuk megszólítani a helyi lakosságot, a mostani önkéntes napon is nagyon sok helyi segédkezik és külön öröm, hogy visszatérő arcok is vannak. Utóbbi azért nagyon jó, mert a hosszútávú céljaink között szerepel, hogy ezek az önkéntes napok önműködő akciók legyenek. Ha ez megvalósult akkor pedig további helyszíneket szeretnénk felkeresni és ott is beindítani önkéntes mozgalmakat. De Iszkaszentgyörgyre visszatérve az a legvégső célunk, hogy a kastély és annak kertje egy turisztikai attrakció legyen – fogalmazott.

A projektfelelőstől azt is megkérdeztük, hogy mekkora létszámmal vannak jelen önkéntesek a mostani alkalommal. Mint megtudtuk 42-en jelentkeztek a kertszépítő akcióra, de ennél jóval többen érkeztek és dolgoznak egész nap a kertben.