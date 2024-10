A Székesfehérvári Kríziskezelő Központ vezetője Zsabaka Attila volt a FEOL Podcast csatorna vendége nemrég, akivel a november elsejétől kezdődő téli ellátásról beszélgettünk, és aki kihangsúlyozta: – Élesedik a téli ellátás november elejétől. – A hajléktalan emberek ellátásával foglalkozó központ szakemberei már javában készülnek a hidegebb időszakra, amikor határozottan megnő az ellátásra szorulók száma. A hosszú ideje rendszeresen működő teajárat november elsején indul, amikor az utcán élőknek viszik a szükséges eszközöket, élelmiszereket, igény szerint akár konzerveket, gyertyákat vagy például plédeket is. Az utóbbira vonatkozóan, a központ vezetője a városlakók segítségét is kéri, így aki úgy érzi szívesen segítene egy meleg takaróval az utcán élő embertársainknak, az Székesfehérváron, a Sörház tér 7. szám alatt, reggel 8 és délután 18 óra között tudja letenni az adományt.

Novembertől gyűjtik a takarókat a hajléktalanoknak!

Fotó: szekesfehervar.hu

Persze nem csak takarókat gyűjtenek ilyenkor a központ munkatársai, hanem az utcán tevékenykedő szakemberek még inkább megpróbálják felvenni az ott élőkkel a kapcsolatot, meghatározni a pontos létszámukat és felderíteni azokat a területeket, ahol biztosan jól jön majd a segítség. Ez nem is olyan könnyű feladat, mondta el Zsabka Attila, hiszen az utcákon élőkkel néha kimondottan nehéz kommunikálni, és néhányan még a legzordabb időkben sem hajlandóak bemenni az átmeneti szállásra, ahol minden hajléktalant fogadnak, ha nem ittas állapotban érkezik. Persze akkor sem küldik el, hanem figyelemmel kísérik a szakemberek a „józanodás folyamatát” és ha úgy látják, illetve a szonda is azt jelzi, bemehet a központi melegedőbe. – Ez nagyon nehéz és kimerítő folyamat, nagyon sokszor érkeznek teljesen részeg állapotban is az utcáról hajléktalanok, akiknek a házirend értelmében ki kell józanodniuk, hogy bejöhessenek. Ha pedig úgy ítélik meg a munkatársaim, hogy a józanodásra nincs esély, akkor szükség szerint mentőt is hívhatnak.- mesélte Zsabka Attila a beszélgetésben.

Figyeljünk hajléktalan embertársainkra!

Fotó: Facebook

Évről évre változik az utcán élők száma. A szakember szerint most olyan 80-90 ember él fedél nélkül, vagy sátrakban, esetleg kisebb bungalókban, és ez az életvitel nagyon megviseli a szervezetet, így néhányuk már rettenetes állapotban van. Az utcai életforma nem a hosszú élet záloga, a közelgő téli hideg, az alkohol, – ami állandó probléma – a mentális leépülés, a társadalom peremén való létezés, szinte értelmezhetetlen állapot lehet a hideg időben, az otthon melegében bekuckózó, forró kávét szürcsölgetők számára, de ettől még valóság! Szomorú, fájdalmas, de tényszerű valóság, aminek kapcsán néha emberfeletti munkát végeznek a kríziskezelő központ munkatársai, és erre készülnek most is, mert közelít a tél, ami kemény időszak az utcán élő emberek számára, és az őket segítőknek is.