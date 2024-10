Tavaly is nagy sikere volt , idén pedig még többen voltak kíváncsiak a Székesfehérváron keresztül Mórra érkező fekete nosztalgiagőzösre, melynek útvonala mentén érdeklődők sokasága várta a különleges mozdonyt október 5-én, szombaton. A Móri Bornapokra érkező szerelvényt zenekar fogadta, a vasútállomáson pedig hajtányozással is próbálkozhattak a bátrak.

A gőzbe burkolózó fekete nosztalgiavonatot Nagy Károly vezette, aki boldogan repíti mindig vissza a múltba a gőzösre várakozó sokaságot. Nosztalgiáztak is az idősebb utasok a fedélzeten: volt, aki még hasonló vonattal járt vidékre fiatal korában, más pedig arra emlékezett, ahogy kályhával fűtötték ezeket a mozdonyokat. Nos, e nosztalgiagőzös sörkocsijában is kályha melengette a tolongó utasokat, akik csak arra vártak, hogy a zötykölődő, dülöngélő hangulatban átélhessék a teázás, kávézás örömeit. Azt pedig csak mi tesszük hozzá, hogy egy hasonló gőzös már korábban – közel száz éve - is hozott örömöt Székesfehérvárra: ilyen mozdonnyal érkezett ugyanis haza, a Városháza polgármesteri szobájába Pekáry István gobelin képe, melyet azóta is féltve őriz a város. A gőzös 2024-ben most először és utoljára robogott keresztül Fejér vármegyén. Jövőre várjuk vissza.