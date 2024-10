Két évvel ezelőtt, időközi választáson kapott bizalmat a község irányítására a jelenleg negyvenöt esztendős Varga Mihály, akkor három jelölt közül választották meg. Idén nem volt vetélytársa, s vele együtt mindenki függetlenként szerepelt a szavazólistákon. Az alakuló ülésen Moldován Zsigmondné, illetve Bederna Jánosné HVB-elnök és helyettese, valamint Izsó Márta jegyző közreműködésével tették le az esküt az érintettek. A polgármester a következő, rendkívüli ülésen kérte fel a képviselőnek megválasztott Pintér Zoltánt alpolgármesternek, amit a testület is megerősített. A polgármester főállásban tölti be megbízatását, Pintér Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármesterként vállalta el a feladatot.

Mányon hagyományosan működik a két nemzetiségi önkormányzat is, régi, történelmi együttélés nyomán. A községi önkormányzat hattagú, miután eredetileg a polgármester képviselőként is indult, s győzött, így ő a hetedik a grémiumban. Pintér Zoltán, Szabó Julianna, Kovács Tibor és Orsós Zoltán korábban is képviselők voltak, Csizmadia Zsolt több ciklus kihagyása után pedig ismét indult és került be a testületbe. A legújabb és legfiatalabb képviselő Szabó Zoltán, aki elkötelezett közéleti szerepvállalású család következő nemzedékének tagja. Nagyapja, néhai idősb Szabó Zoltán a rendszerváltás emblematikus alakja volt Mányon, Antall József, első szabadon választott miniszterelnökünk első országos köztéri szobrának felállítását is ő javasolta. Szabó Zoltán, az ő fia több cikluson át polgármesteri tisztet viselt, s most a harmadik, a legifjabb Szabó Zoltán folytatja elődei áldozatos tevékenységét. Orsós Zoltán szintén tapasztalt képviselő, alig túl az ötvenen. Az életkor természetesen nem érdem, nem előny és nem hátrány, hangsúlyozta Varga Mihály polgármester, ám dinamikus testületétől lendületes munkát vár – amire saját magával egyetemben tett ígéretet.

Az öttagú német nemzetiségi önkormányzatot Szabó Julianna, Vitai-Pfendert Erzsébet, Fuchs János és Pintér-Nagy Katalin alkotja, utóbbi az elnök, valamint egy új képviselő, Tóth-Szabó Nóra kapcsolódott be a kisebbségi testület munkájába. A roma nemzetiségi önkormányzat három tagú, az elnök Orsós Zoltán, Keskeny Vanessza Sarolta, valamint Varga Barbara a segítői.