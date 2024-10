A Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda és a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szervezésében szűrésekkel, vizsgálatokkal, tanácsadásokkal és egy bemutatóval is készültek a jeles napon. Ahogy azt Östör Annamária tanácsnok asszony többször, több helyen is hangsúlyozta az elmúlt években, a testi és lelki egészségünkért mi magunk tartozunk felelősséggel, így az egészséges táplálkozás, a megfelelő mozgás mellett a szűréseken való részvétel is kiemelten fontos. Az üzenet szerencsére egyre inkább célt ér. Az Önkormányzati Kommunikációs Központ tájékoztatása szerint, a 13 évvel ezelőtt indult kezdeményezés során mintegy százezer egészségügyi szűrést végeztek már a szakemberek és egyre népszerűbbek.

Egyre népszerűbbek az egészségnapok, ahol különböző szűrővizsgálatokon vehettek részt ingyenesen a jelentkezők.

Fotó: Fehér Gábor

A szombati eseményen – ahol természetesen a FEOL is jelen volt – a kilátogatók részt vehettek állapotfelmérésen, kardiológiai szűrésen, vércukor és vérnyomás mérésen, de dietetikai tanácsadáson is többek között. A Székesfehérvári Mályvavirág Pont pedig tájékoztatást adott a nőgyógyászati szűrések fontosságáról, illetve a HPV ellen adható védőoltásokról. De ott voltak a helyszínen – színes, „gyógyító" köveikkel – Halmainé Pohiba Ildikó és Ulrichné Regina is, hogy mosolyt csaljanak az arcokra.

A nőgyógyászati szűrések fontossága és a HPV ellen adható védőoltásra is felhívták a figyelmet.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az egészségnap zárásaként pedig a Baptista Szeretetszolgálat speciális mentőcsapatának bemutatóval egybekötött „A hős benned van" című előadását is meghallgathatták az érdeklődők az azonnali elsősegélynyújtás fontosságáról és módjairól, az újraélesztés helyes technikájáról.