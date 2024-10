Szép hagyomány, hogy október 5-én este Fehérváron fáklyás felvonulással és a Fekvő Katona emlékmű megkoszorúzásával emlékeznek meg politikusok, közszereplők, és civilek egyaránt az Aradi Vértanúkról, és szabadságunkért harcoló, életüket is feláldozni kész magyar hősökről. Ezt a méltó és fontos megemlékezést és hagyományt ápolva, az idei évben is fáklyás felvonulás mellett tisztelegtek a mártír hősök előtt. Az eseményen részt vett Szentkirályi Alexandra képviselő, Varga Tamás miniszterhelyettes, Cser Palkovics András polgármester, Róth Péter alpolgármester is.

Nemzetünk hőseire emlékeztek!

Fotó: Nagy Norbert

A hagyományos megemlékezés, melyet az Aradi vértanúk emlékére tartottak meg, a Zichy ligettől indult, fáklyás felvonulás formájába. A Fekvő katona emlékműhöz érve, Szentkirályi Alexandra tartott megemlékező beszédet, kiemelte: – Egy egész nemzet örökké tartó hálája az, ami a szabadságharcosok utódjaiban, a szívünkben él, és élni is fog még sok évszázadon át. Olyan szimbólumaink ők, mint a nemzeti trikolór, a himnusz, vagy népművészeti örökségünk, fundamentumai nemzeti identitásunknak.- A beszédet követően, a hősökre emlékezve, néma főhajtás mellett, koszorút helyeztek el az emlékműnél.