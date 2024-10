A Cecén élő Albert Balázsban már gyerekként kialakult az állatok szeretete, és 11 éves kora óta, előszeretettel foglalkozik főleg a madarak életével, illetve gondoskodik róluk, ha teheti. Az első galambok után, leginkább a papagájok kerültek hozzá közel, és a kedves kis madarakkal azóta már nemzetközi szinten is sikeres tenyésztővé lett és eredményes szereplője a hazai és a világversenyeknek is. Természetesen örömmel beszélgettünk a lelkes tenyésztővel.

Nemzetközileg is elismert papagáj

Fotó: Albert Balázs

Miért éppen a papagájokat választottad?

2015-ben léptem be a Székesfehérvári Díszmadár Barátok Egyesület soraiba, ott ismerkedtem össze egy simontornyai tenyésztő házaspárral, és tőlük vettem az első pár rózsásfejű törpepapagájt. Elkezdtem komolyabban is olvasni a fajta után egyre, és egyre több érdekességre bukkantam, például, hogy hogy sok szín és szín mutáció létezik belőlük. Később, bátyám segítségével meg épült az első röptetőm is.

Komoly külföldi kapcsolatokat is sikerült kialakítanod, ha jól tudom?

Igen, 2020-ban ismerkedtem Bartalos Gáborral Szlovákiában, Nádszegen élő törpepapagáj tenyésztővel, aki egyébként a Cseh Agapornis Klub tagja, és az ő biztatására 2021 őszén küldtem ki madarakat, de szembesülnöm kellett vele, hogy a külföldi tenyésztő társak madarai sokkal szebbek és jóval nagyobbak. Így újra Gábort kértem meg hogy segítsen be szerezni nekem jobb „minőségű” madarakat, és ennek eredményeként 2022-ben került hozzám az első pár standard rózsásfejű törpepapagáj. Az internet világának köszönhetően pedig, ma már Hollandiából Belgiumból Olaszországból is sikerült be szereznem madarakat amiket elkezdtem tenyészteni is.

Úgy tudom, ezek után, szép eredményeket sikerült elérned a madaraiddal?

2021 novemberében ki kelt az első 4 egyed standard rózsásfejű fiókám sikeres gyűrűzés után sikerült fel nevelni. Ez nagy örömmel volt számomra, és 2022 őszén már vihettem is kiállításokra. Magyar kiállításokon sikerült megszereznem Magyar Bajnoki címet. 2023 őszén ki utaztunk a Cseh Brno-ba az Agapornis kiállításra, ahol korábban már jártak a régi madaraim, de erre az alkalomra a stanard madaraimat vittem, és nagy meglepetésemre elég jó pontszámokat kaptak. Következő megmérettetés Pannónia kupa volt Budapesten, amit szép eredményeket zártam, több madaram több színbe magyar bajnok lett. Ezután Küzmös Csaba biztatásra a spanyolországi világbajnokságra 5 madarat küldtem, és meglepetésemre kettő kategóriában 3. helyezést értünk el.