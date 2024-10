A második világháború utáni évekre nyúlik vissza az a történet, melynek eredményeképpen német fiatalok érkeztek Gántra. A német, illetve sváb hagyományaira és gyökereire büszke település lakói nem engedik feledésbe merülni a múltat, hanem továbbadják annak fontosabb mozzanatait, generációról generációra. Ez azokra a gántiakra is igaz, akik a kitelepítés idején kénytelenek voltak elhagyni a falut, sőt az országot is.

Wolfgang Hellwig szintén rendelkezik gánti felmenőkkel, és most, az Erasmus program keretében egy tucatnyi fiatallal érkezett Gántra, hogy valami jót, és egyben maradandót alkossanak közösen az önkormányzattal, a falu és annak lakossága érdekében.

Krausz János és Wolfgang Hellwig közösen irányítják a folyamatokat

Fotó: PJD

–Most van itt először ez a tucatnyi fiú és lány is, akik az elmúlt héten sokat dolgoztak a temetőben. Egy nehéz terepen építettek egy kis előteret, járdát, és elkezdték a ravatalozó felé vezető lépcső építését is. Ezt a munkát ma délutánra felfüggesztettük, hogy elültethessünk egy fát, a kitelepítési emlékmű parkjában. Most ez a feladat, de holnap újra a temetőben leszünk, folytatni a járdát, terméskövekkel, és betonelemekkel. – mondta Wolfgang Hellwig.

Mint kiderült, a német fiatalok a kertészet minden ágával megismerkednek tanulmányaik során, így a növények ültetésével, a fű telepítésével, tájépítészettel, sőt, kőfaragással is.

Az október 14-én tartott faültetés korántsem ment olyan könnyen, mint azt bárki gondolná, hiszen Gánton kevés az olyan terület, ahol ne rejtene köveket a föld. Kemény, megfeszített munkával, és hasonlóan megfeszített ásóval és lapátokkal sikerült a földlabdás, három méter körüli díszfa gyökerét befogadni képes gödröt kiásni, ám a munka hosszadalmasabb része csak ezután következett, ugyanis nemcsak a német fiatalok érkeztek Gántra, hanem a méltán híres német precizitás is, így a fa és az azt védő három karó, valamint a karókat összekötő lécek is kalapáccsal, és főleg vízmértékkel kerültek a helyükre.

A díszfa és annak környezetében minden vagy függőben van, vagy vízben, a libella szerint

Fotó: PJD

– Nálunk 1946-ban volt a kitelepítés, ami a település kétharmadát érintette, így Wolfgang Hellwig édesanyját is. A Németországban élő, gánti gyökerekkel bíró Wolfgang Hellwig az Erasmus programban dolgozik, és rendszeresen hazatér. Néhány éve fogalmazódott meg benne, hogy ide is szervez látogatásokat a program keretében. Később felmérték a helyszínt, és így kezdődött a munka a temetőben, és így került ez a fa a kitelepítési emlékműhöz, ami azért is fontos helyszín, ugyanis jövőre, a temetői lépcsőn mellett maga az emlékmű környezetének rekonstrukciója lesz a prioritás. – mondta Krausz János, Gánt polgármestere, aki azt is elmondta, hogy több német vállalkozó segíti a csapatot, eszközökkel, finanszírozva a fiatalok utazását, ám a felhasznált anyagokat az önkormányzat biztosítja.