– Jó kapcsolatot ápolunk az összes civil szervezettel. Közösen tervezzük és valósítjuk meg programjainkat! A nagyobb események előtt közvélemény kutatást is végzünk, például a lehetséges fellépőkkel kapcsolatban. Kisapostag és Baracs Duna-Part település része össze van épülve. Az ott élő emberek szeretnék a saját környezetükben is a fejlődést. Ebben mi is partnerek vagyunk. Ha szükséges és Baracs település úgy látja, akkor a meglévő kisapostagi közművek elbírnák az ott felmerülő igényeket is! Kulturális és más programokon is közösen veszünk részt. Településünk szolgáltatásait is igénybe tudják venni, hiszen Baracs-Apátszállás 12 km-re található. A baracsi Duna-part és Kisapostag közigazgatási területének határán található kikötő és vendéglátó egység, a mellette hosszan elhúzódó homokos plázs fontos mindannyiunk számára, ahová programokat is szervezünk. Jó lenne előrelépni a terület fejlesztésének ügyében, mert ezt sokan megfogalmazták és elvárják az elkövetkező időszakban.

Hogyan látja az elkövetkezendő időszakot? Mik a legfontosabb feladatok, a fejlesztések és beruházások terén? Az egyik a sportcsarnok, ha jól sejtem...

– A sportcsarnok egy picit túlzás, de egy közel 600 négyzetméteres közösségi színtér, ahol az iskolások, óvodások, a lakosság is tud sportolni, a rendezvényeinket meg tudjuk szervezni - nagyon fontos lenne a számunkra. Jelenleg a hivatalunk földszintjén található kultúrteremmel rendelkezünk, de a fejlődésünkkel párhuzamosan lett egyre szűkebb! A szüreti bálon, karácsonyi rendezvényünkön és több egyéb eseményen be sem férünk mindannyian a helységbe. Mindig vannak kiszoruló emberek, akik az ablakon, vagy kivetítőn keresztül láthatják az aktuális műsort. Van adósságunk a Zrínyi utca fejlesztésének, felszíni vízelvezetés megoldásának tekintetében. A tervek elkészítése folyamatban van. Mindenképpen prioritást élvez a projekt megvalósítása.

Kisapostagiak jó közösséget alkotnak! Bizonyíték erre az árvíznél tapasztalható összefogás, segítségnyújtás. Bízom benne, hogy ez a hozzáállás más területeken is érezhető lesz az elkövetkező időszakban. Számítok a konstruktív ötletekre, a közösségünkre jellemző pozitív kommunikációra, amely nagy segítséget jelent a problémák, feladatok megoldásánál.