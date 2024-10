A napok óta tartó esőzések miatt a Móri Bornapok ünnepélyes megnyitója, a szokásoktól eltérően, nem a Kapucinus téren felállított nagyszínpadon, illetve annak előterében zajlott október 4-én, hanem az Erzsébet téri Művelődési Ház nagytermében. A számos megyei, illetve járási elöljáró mellett megjelentek a történelmi egyházak és az intézmények vezetői is, számos egyéb érdeklődő mellett.

Mielőtt megkezdődtek a beszédek, Lepsényi Bálint mondott verset. Ez alkalommal a kifejezetten erre az ünnepre írt Bornapok 90 című, saját költeményét adta elő. A vers után tánc következett. Az Edelweiss Móri Német Nemzetiségi Tánccsoport a Bömischer Traum című előadásukkal léptek az ünnepi színpadra.

Az első ünnepi beszédet természetesen Mór város újraválasztott polgármestere, Fenyves Péter mondta, megemlítve, hogy 2024. az évfordulók éve, mert 40 éve lett Mór város, és mert 90 éves a Móri Bornapok, melynek alapítóit, elindítóit azóta is nagy becsben tartja a település és a közösség. A polgármester arról is beszélt, hogy próbálták reprodukálni azt a kaput, amit a nagy elődök építettek. A dicsőségkapu a móri bornak állít emléket, ezzel is visszahozva a helyi bor, az Ezerjó régi dicsőségét. Fenyves Péter beszédében hangsúlyozta, hogy a borvidéken termett szőlőből készült borok kiválóak, de mértékkel kel fogyasztani.

Zárásképpen nyitott a polgármester, hiszen ünnepélyesen megnyitotta a 2024. évi Móri Bornapok és XIV. Fúvószenei Fesztivált.

Törő Gábor országgyűlési képviselő is mondott pár szót az egybegyűltekhez. A múltba visszanyúló beszédében emlékeztetett mindenkit, hogy honnan is indult a Móri Bornapok névre keresztelt rendezvény, és hogy hol is tart ma. Megemlítette a bornapok sikerességéért önzetlenül dolgozó civil szervezeteket, nem feledve azt sem, hogy a legnagyobb móri ünnep a Móri borvidéknek fejlődést is hozott, így a minden évben megnyíló borutcán csak jó borokkal lehet találkozni.

Szólásra emelkedett a lengyel testvérváros, Wolsztyin polgármesterének képviselője is. Tomasz Spiralski alpolgármester arról beszélt, hogy a 2016-ban szorosabbra fűzött lengyel-magyar kapcsolat pár évre meglazult, különösen a covid idején, ám ezek a nehéz idők elmúltak, és mostantól újra együtt dolgozik a két település. A lengyel politikus megemlítette azt is, hogy nem csak közös jövőt terveznek, de egy jubileumi, igazán tartalmas rendezvényt is, hogy méltóképpen megünnepelhessék a testvértelepülések 2026-ban az együtt töltött 10 évet.