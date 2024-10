Az idén lesz 55 éve, hogy az obsitos hadfiak 1-2 hónapos eltéréssel, de leszereltek Velencén a sorkatonai szolgálatból 1969 októberében és decemberében. Az idős bajtársak nagyon örültek egymásnak.

A bevezetőben Remsei István beszélt a régi időket felelevenítve, majd megemlékeztek a már elhunyt bajtársakról. – A tavalyi találkozó óta két társunkat is elveszítettük. Sajnos a mai találkozóra sem tudott eljönni mindenki, mert betegségek és műtétek tartották vissza őket. De akik eljöttek, illetve akiket a kedves feleségük elhozott, nagyon jól érezték magukat. A zenés vacsora előtt és utána is kialakultak a kis beszélgető csoportok, 2-3 fős beszélgetések. Az idős hadfiak nagyon jól érezték magukat régi társaik társaságában... A kedves kísérő feleségek is jól elvoltak egymással. Ismét eljött közénk Győrből a harcállásponti szakaszparancsnokunk, Fenyvesi László főtörzszászlós – számolt be a közelmúltbeli eseményről Remsei István.

Hozzátette: –A régi feljebbvalóink közül már csak ő van közöttünk. Ő mindenkivel szívesen beszélgetett az együtt töltött 1967 és 1969 közötti 2 évről. A találkozóink főszervezőjével, Kovács János bajtársunkkal megbeszéltük, hogy jövőre ugyanitt találkozunk. Aki él még akkor az itt lesz, ígérték az idős hadfiak. A találkozó végén mindenki nagyon vidáman indult haza, és biztosan sokáig őrizték magukban a jó vacsora, a jó zene és a jó társaság emlékét.