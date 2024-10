A napfény szikrázott a friss havon, a kéklő ég betakarta a kalotaszegi tájat, amelynek éke, mint kagylóban a gyöngyszem, a magyarvalkói fazsindelyes templom volt. Kudor Ferivel, a fafaragóval és Pati-Nagy Bence barátommal már nem először jártunk ott. Feri vendéglátóként kalauzolt minket a falvak és a fenyvesek között, mutatott be a helybéli lelkésznek, aki égnek bökte a mutatóujját, és úgy mondta: „Ebből még a váradi püspök sem kaphat, de ti igen!” Aztán kitöltötte nekünk az aranyszínű, tölgyfahordóban érlelt pálinkát. Fiatalok voltunk – bár az örökkévalósághoz képest mindenki az –, így aztán mire délután lett, a parókián jócskán benyakaltunk az erős italból. Éltettük egymást, magyarságunkat, szidtuk a kommunistákat és a hazaárulókat – abból akkoriban is bővében voltunk –, és abban az órában nagyon szerettük az életet. Kisvártatva Bence megkereste a helyét a karzaton a billentyűk mögött, és lejátszotta a Beatlestől a Let It Be-t. Lent a padsorokban az idős, sok veszedelmet átélt fejkendős asszonyok értetlenül forgatták a fejüket, és imára kulcsolták a kezüket, mert olyat ők ott még soha nem hallottak annak előtte.

Bence élete olyan volt, mint ahogyan Cseh Tamás énekelte Lee van Cleef balladájában: „Fényképész lett, ez járta róla. Nevettünk, ha ez szóba jött.” Tamást egyébként sokat emlegette Bence – és most már odafent is találkoztak.

Emlékszem az első napokra, első közös munkáinkra a Fejér Megyei Hírlap szerkesztőségében, közel negyven évvel ezelőtt. A hírlapírás egy kicsit olyan, mint ahogyan a rendőröket az amerikai filmekben ábrázolják: párban jártunk, egy firkász, egy fotós. Tízesével, aztán százasával, ezresével gyártottuk a tudósításokat, az autóban Rolling Stones-t vagy Led Zeppelint hallgatva sokkal több időt töltve egymás társaságában, mint azzal a nővel, akit életünk egy-egy szakaszában éppen mellénk rendelt az Isten, vagy sodort a sors. Azt hiszem, sokkal jobban ismertük egymást, mint őket.

Amikor először leírtam a cikkem mellé, hogy „Fotó: Pati-Nagy Bence”, kisebb botrány kerekedett a szerkesztőségben. A főszerkesztő, Baranyi Pál látva a kinyomtatott lapot, kiakadt, és kijelentette, olyan név nincs, hogy Bence, ez csak valamilyen becézése lehet a Benedeknek, vagy valami másnak. Ha még egyszer ezt meglátja, mindenki ki van rúgva, ordította Pali, aki haláláig soha senkit se rúgott ki, se akkor, se utána, még azt se, akit pedig nagyon ki kellett volna. Aztán Bence bemutatta a személyi igazolványát, hogy ő tényleg az, akinek a keresztségben mondja magát: Bence.