A bicskei Homály Grill éttermet és fiatalok találkahelyét tíz évig vezette a Gudics házaspár, Máté és Nikolett, nemrégiben azonban búcsút vettek vendégeiktől, barátaiktól, s egy fergeteges bulival lezárták a vendéglátós korszakukat. Sokan ismerték Mátét korábban is, hiszen zenész családba született bele, édesapjuk zenélt, énekelt, miként ikeröccsei, Marcell és Martin is magas színvonalon művelik e műfajt.

Kicsit füstös a beszédhangja, ezt ő mondja így, a Megasztárban már egy ország ismerhette meg egyéni ének-hangszínét, stílusát, a zsűrit is elvarázsolta az ígéretes előadó. A kétgyermekes családapa feladta eddigi életét, hogy mindent egy lapra tegyen fel. Máté kitartóan zenél és énekel a munka mellett, Nikolett mindenben támogatja őt. A bicskei zeneiskolában alapozta meg zenei tudását, amit az édesapa nyomdokain haladva emelt egyre magasabbra. A Gamblers nevű családi zenekarukkal a barátok, ismerősök körében léptek fel, ma már a széles körben ismert Abrakazabra együttes oszlopos tagja Máté. Sztár-zenészeket kísér a formáció, többek között Charlie-t, az LGT - Zenevonat produkciót, Tóth Verát, Király Lindát.

A Megasztár elődöntőjében a Foo Fighters Best of You dalával brillírozott Máté, akusztikus gitáron kísérte saját magát. A rockzene nem áll távol tőle, de a harmincnégy esztendős előadó otthon van a blues, soul, pop, funky műfajokban is, s reméli, nem skatulyázzák be a mégoly kedves rock hangjai közé a folytatásban. Mindenki izgatott, keresik Mátét és a családot újabb hírekért, hiszen a most vasárnapi középdöntőn megláthatjuk az eredményt. A megcsillogtatott zenei produkció mellett sokan külön tisztelik mindazért, ami Máté egész személyét jelenti: a vidékről indult és vidéken élő fiú és családapa kitartását, tehetségét és szenvedélyét. Ő pedig köszöni a feléje áradó szeretetet és az őszinte jókívánságokat, ami erőt ad a folytatáshoz, mondta el lapunknak a muzsikus-énekes.