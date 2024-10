Sárszentmihályon a hétfői testületi ülésen esküt tettek, és átvették megbízólevelüket az újonnan beiktatott képviselők: Molnár Dezső, Páli Zoltán, Pados Zoltán, Juhos Ferencné, Nagy Gabriella és Szabó Virág, valamint a polgármester, Óber Andrea. Az ülésen a polgármester javaslatára megválasztották a következő időszak alpolgármesterét is. A pozíciót a korábbi ciklushoz hasonlóan továbbra is Molnár Dezső tölti be. A testület megválasztotta a kötelező, azaz az önkormányzat pénzügyi bizottságának tagjait is: Nagy Gabriella, Páli Zoltán és a bizottság elnöke, Pados Zoltán személyében. A 2024–2029-es ciklus első testületi ülése meglepetéssel zárult: Turzó Anikó családsegítő egy gyönyörű tortával készült, melyen az előző ciklus elnyert pályázati támogatásainak hirdetményei képezték a díszítés szerves részét. Az ünnepségen Óber Andrea polgármester megköszönte a leköszönő Gulyás Imre választási bizottsági elnök munkáját, aki hosszú évtizedekig látta el feladatát.

Fotó: Zelenák Tibor