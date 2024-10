A hullámokon időnként megcsillan a napfény, amikor megérkezik a halszállító teherautó, majd annak sofőrje helyet keres magának a part szélén. Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség velencei-tavi kirendeltségnek vezetője irányítja a műveletet: a zöldruhás halőrök felállítják a csúszdát, majd a barnásszürke vízbe engedik az eddig három nyarat látott pontyokat. Közelebb hajolok, de arcomba csap a víz, ahogyan a pikkelyesek forgolódva, egymás után csúsznak lefelé, ezért inkább hátrébb húzódva a szakembert kérdezem.

– Még ma érkezik egy további teherautó a dinnyési hullámtörőhöz – mondja Pálinkás Imre. – Ide az evezőspályához, két eresztési helyszínre összesen 25 mázsát hoztunk, és 30 mázsa kerül majd a tó túloldalára is, így az előre tervezett mintegy ötezer kilogrammnyi hal telepítése túlteljesítve történik meg rövidesen ezen a napon. Reményeink szerint ezzel tovább folytatjuk a tavaly megkezdett haltelepítési programot, ennek megfelelően, a rendelkezésre álló források és a piaci beszerzések függvényében helyezünk majd a vízbe várhatóan novemberben vagy decemberben további csukát, süllőt, balint és compót. De már a jövő héten érkezik a kajászói tógazdaságból egy további szállítmány háromnyaras ponty.

Először a sukorói evezőspályánál, az egyik hagyományos telepítési helyszínen helyezték el a halcsúszdát

Fotó: feol.hu

Az időjárásról beszélgetünk. Imre azt mondja, ő már az elmúlt évek tapasztalatai alapján azt állítja, csak az a csapadék biztos, amely már leesett. De reménykedik abban, hogy az őszi-téli eső és hó mennyisége elegendő lesz ahhoz, hogy a jövő évet nagyon kedvező, akár maximális vízállással kezdhessék meg. A stabil és megbízható vízállásra a teljes turisztikai spektrum mellett legfőképpen a tavaly és a közeljövőben vízbe kerülő ragadozó fajok miatt lenne szükség, ez kellene ahhoz, hogy a nyári döglesztő melegben ezek az érzékenyebb halak se kerüljenek életveszélybe.

– Nagyjából sikerült megúsznunk a nyári kánikulát, bár így is volt egy fekete napunk július végén, amikor történtek elhullások, de az elmúlt évekhez képest sokkal kisebb mértékben – folytatja a kirendeltségvezető. – Ahhoz, hogy nem lett nagyobb mértékű a baj, a magasabb vízállás mellett egy adag szerencsére is szükségünk volt. Szeptemberben végeztük el az éves állományfelmérés első ütemét és pozitív tapasztalat volt, hogy rengeteg ragadozó okozta sérülést találtunk a táplálékhalakon, ez pedig azt jelzi, hogy a kihelyezett ragadozóknak jelentős mennyiségben kell jelen lenniük a Velencei-tóban. A horgász úgymond a lábával szavaz a horgászvíz kiválasztása során, ennek alapján azt látjuk, hogy idén jóval többen szavaztak bizalmat a tónak, mint ahányan tették ezt az előző években, de létszámban egyelőre a 2021-es szint környékén járunk. Ám feljövőben vagyunk, bízunk abban, hogy a további telepítések segítenek újra alakítani a Velencei-tó régen megszokott választékos, ragadozókban is bővelkedő halfaunáját, és keltik fel ismét egyre többek kíváncsiságát.