Ki lett a Magyar Autóklub Közép-dunántúli Regionális Szervezetének új elnöke?

Szabó-Bakos György vagyok, és alaphelyzetben építőipari igazságügyi szakmérnök a foglalkozásom. Aktív munkaviszonyaim a közigazgatási területéhez tartoztak. Székesfehérváron a városfejlesztés műszaki osztály vezetőként, majd a Fejér Megyei Önkormányzatnál főosztályvezető-helyettesként olyan területek tartoztak hozzám, mint a vagyon- és intézménygazdálkodás, vagy a beruházás. Később újra Székesfehérvár önkormányzatának dolgoztam, és ennek keretében 23 településre vonatkozó építési feladatokat irányítottam. Több mint 25 éve igazságügyi szakértői kompetenciával rendelkezem ingatlan szakterületen. Most, viszont én lehetek az új regionális vezető. Ahogy a tisztújító gyűlésen, úgy most is köszönöm a bizalmat a tagságnak és az országos vezetésnek.

Az egyik képen balról jobbra Farkas Károly leköszönő elnök, Vargáné Laczlán Judit titkárság vezető, Milovukovics Györgyi a Magyar Autóklub főtitkára, Szabó-Bakos György új régiós elnök.

Fotó: PJD /FMH

Hogyan került kapcsolatba az autóklubbal, és miért jó kapcsolatban lenni vele?

A Magyar Autóklubbal, mint civil szervezettel 1986 óta tart a kapcsolatom. A székesfehérvári városházán Balsay István, akkori tanácselnök-helyettes, a későbbi ikonikus polgármester, kért fel arra, hogy helyette segítsem a MAK helyi szervezetének gördülékeny működését. Akkor én elvállaltam és azóta is aktív tagja, jó ideje vezetőségi tagja is vagyok. Az elmúlt 38 év rengeteg tennivalót, és ezzel párhuzamosan számtalan eseményt, élményt hozott. A tagok közül többen is voltak olyanok, akikkel hasznos és kellemes volt az együttgondolkodás, akikkel élmény volt bármilyen közös cselekvés. Ezzel a csapattal sok, igazán magas színvonalú, színes programot élhettem meg.

Az elnök személyén kívül vannak-e, lesznek-e változások a MAK életében? Mik az új irányok, vezetői célok?

Célom az, hogy a korábbi elnök, Farkas Károly által kialakított gyakorlat és vezetési stílus megmaradjon, így a tradíciók tovább éljenek. Ugyanakkor a korábbi három vármegyés működés napjainkra négy vármegyére bővült. Így már nem csak Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye tartozik a régiónkhoz, hanem Tolna vármegye autóklub tagjai is fordulhatnak hozzánk bizalommal. Fontosnak tartom, hogy az elnökségi ülések harmonikusan legyenek elosztva a négy vármegyében.