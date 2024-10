Fejér vármegyében is kimutatta a madárinfluenza jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma. A fertőzött állományok felszámolása folyamatban van, a madárinfluenza miatti járványvédelmi előírások betartása továbbra is kiemelten fontos. Mezőfalván már felszámoltak egy állomány – írta meg a Duol.hu

"A betegség felütötte a fejét Mezőfalva Ménesmajor külterületén, egy üzemi baromfiállományban. A mezőfalvi állományt felszámolták hatósági megsemmisítés által, természetes állami kártalanítás mellett. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) pedig elrendelte a védőkörzetet, három kilométeres sugarú körben. A védőkörzeten belül tilos bármilyen madárkeltető és egyéb termék mozgatása. Gyakorlatilag a madarakat, a háztáji baromfiállományt zárt térben kell tartani, etetni és itatni. A zártság felülre is vonatkozik – nemcsak oldalra–, hogy a szabadon lévő madarak ne érintkezhessenek a zárt térben lévő madárállománnyal. A madárinfluenza nevében is benne van, hogy ezt vadmadarak is terjeszthetik, ezért a védőkörzeten belül védőhálóval kellett védeni ezektől az otthoni háztáji baromfiállományokat. Tilos bármilyen madár vagy díszmadár, kiállítási madár szállítása, mozgatása" – monda el a portálnak egy helyi állatorvos.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) közleménye szerint egy Fejér vármegyei, 17 000 állatot számláló májhasznú kacsatelepen az idegrendszeri tünetek, a takarmány- és vízfogyasztás csökkenése, valamint a megemelkedett elhullás miatt merült fel a madárinfluenza gyanúja. A 23 570 példányt tartó tenyészkacsatelepen a takarmány- és vízfogyasztás, illetve a tojástermelés csökkenése miatt gyanakodtak a betegségre. Az érintett állományok felszámolása jelenleg is zajlik. A hatóság a gazdaságok körül három kilométer sugarú védőkörzeteket, és tíz kilométer sugarú felügyeleti (megfigyelési) körzeteket jelölt ki.