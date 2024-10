Tarcsi Zsolt, Baksa Tamás és Lengyel Krisztián posztumusz hadnagyok feladatvégrehajtás közben haltak meg Székesfehérvár közelében egy olyan helyen, ahol a tűzszerészek gyakran semmisítettek meg fel nem robbant második világháborús lőszert, robbanóanyagot. Márpedig Fejér vármegye mind a mai napig a legfertőzöttebb területe az országnak ilyen szempontból. A katonai tűzszerészek balesetének a halálos áldozatokon túl egy súlyos sérültje is volt. Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonái azon a végzetes őszi napon egy 76 milliméteres szovjet repeszgránátot helyeztek el egy gödörben, amikor az váratlanul felrobbant. A robbanószerkezet előkészítése közben következett be a detonáció. A gránát vélhetően már kilövése pillanatában, a világháború idején beélesedett, de csak évtizedekkel később vált gyilkos eszközzé. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyeletére csak az idei esztendő első felében 144 esetben érkezett riasztás Fejér vármegyéből, amely a legmagasabb szám volt abban az időszakban is.