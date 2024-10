Fontos fejlesztés 2 órája

Lesz posta Zichyújfalun, átmeneti időszak várható

Zichyújfalu vezetősége fontos fejlesztést jelentett be: a jelenlegi postahivatal és orvosi rendelő épületét átalakítják, hogy a helyi közösség javára több szolgáltatás is elérhetővé váljon. Füzesiné Kolonics Ilona, Zichyújfalu polgármesterének közösségi oldalastájékoztatása szerint az új létesítmény helyet ad majd egy fiókgyógyszertárnak is, amely a lakosok számára ismét elérhetővé teszi a helyi gyógyszerbeszerzést.

S. Töttő Rita S. Töttő Rita

Átalakítják a zichyújfalui posta épületét Forrás: Zichyújfalu Község Önkormányzata

A közelmúltban bejelentett beruházás értelmében Zichyújfalu központi épületét - ahol jelenleg a postahivatal és az orvosi rendelő található - átalakítják. Füzesiné Kolonics Ilona, Zichyújfalu polgármesterének közösségi oldalas tájékoztatása szerint az átalakítás célja, hogy a település további, helyben elérhető szolgáltatásokkal gazdagodjon. A Magyar Posta Zrt. augusztusi döntése alapján ugyan megszűnnek a kisebb településeken található postahivatalok, Zichyújfalu azonban az önkormányzati segítséggel folytatná a klasszikus postai szolgáltatást egy új postapartneri program keretében. Az orvosi rendelő és a posta közé egy fiókgyógyszertár is bekerülhet, így a helyiek újra hozzáférhetnek majd gyógyszerekhez helyben. Az átmeneti időszak alatt a mobilposta 8:00 és 8:20 között lesz elérhető minden munkanap a megszokott helyen, míg a szerencsejáték-szolgáltatások a Zichy ABC-ben kapnak helyet.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!