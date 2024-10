A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár gyűjteményének egyik legrégebbi darabja az az 1850 körüli tégla, amelyet Polgárdiban a Batthyány család téglaégetőjében készíthettek. De van több olyan darab is, amely személyekre utalhat. Ilyen például a nemrég Lepsény és Enying határában talált „GZD” feliratú tégla is, amely Gróf Zichy Domonkos nevének kezdőbetűt jegyzi fel. Illetve a szintén itt talált téglatörmelék, amelyen egy G betű látszik, rajta egy állat talpnyomával.

Forrás: Borsos György

De a gyűjtemény részét képzi még a „CNT”,feliratú tégla, amelyek Gróf Nádasdy Tamás nevére utalhat. A hajdani 1848-ban még állt mezőszentgyörgyi községháza is ezekből a téglákból épülhetett fel. Így talán nem meglepő az sem, hogy tömegével fordulnak elő Lepsényben és Mezőszentgyörgyön a régebben épült családi házaknál is. – tudtuk meg Borsos György, könyvtárostól, ahogy azt is, hogy a nemrég talált két téglát Szőke Árpád, mezőszentgyörgyi lakos ajánlotta fel intézményük gyűjteményébe.

„A sok tégla megrajzolja azt a térképet, amely megmutatja, hogy az ország mely településeiről, vidékeiről vásárolták a téglákat, amelyek aztán Lepsényben kerültek felhasználásra” – mondta el lapunknak.

Azt is elárulta továbbá, hogy a későbbiekben – ha elegendő tégla gyűlt össze – szeretnének építeni egy téglafalat feliratokkal és magyarázó szövegekkel ezáltal is őrizve a múlt emlékét.