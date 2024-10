Lélekemelő a lélekharang története, ami nem ma kezdődött, de mostanában fejeződött be. A lélekharang elkészítésével Rohonczi Istvánt bízta meg az önkormányzat, aki ezt követően a harang formáját meg is tervezte és Sprencz Jenő öntőmester 2017-ben pedig meg is öntötte végül. A következő lépésben és évben, – tehát 2018-ban – az önkormányzat a harang beton alapzatát is megcsináltatta, ami készen várta az állványzat elkészítését, ám az élet mindig tartogat meglepetéseket. Farkas Imre, Előszállás korábbi polgármestere így emlékezik vissza az eseményekre:

Helyére kerül a tető

Fotó: az önkormányzattól

– A harang egészen 2020-ig Rohonczi Istvánnál pihent még csendesen, mivel lassabban haladt a munka, és sajnos nem tudta a teljes lélekharangot az állványzattal együtt megcsinálni. Majd jött a világjárvány, megérkezett a COVID, aminek eredményeként pedig még a műhelyét is elvesztette a szakember. Akkor, a bezárkózás idején, én elhoztam a harangot a hivatalba, és ott várta, hogy egyszer majd felkerülhessen a helyére. Később egyeztettem egy áccsal és lakatos szakemberekkel is, és úgy tűnt megoldás születhet végre, ám időközben az ács elköltözött a lakatos szakember pedig nagyon beteg lett, ezért egészen 2024-ig továbbra is csendesen pihent a harang ideiglenes „szálláshelyén”. Az idei évben viszont, a legnagyobb örömünkre, jelentkezett Stadler Ferenc asztalos, aki vállalta az állványzat elkészítését. A már-már csodás ajánlaton felbuzdulva, az apósomat Kovács József, aki esztergályos, sikerült rábeszélnem, hogy a harang húzó szerkezetét készítse el, akinek az ötlete alapján és a Francia olimpia mintájára, a harang nem billeg, hanem csak a harangnyelv mozog benne. –

Fotó: az önkormányzattól

Stadler Ferenc a saját kertjében állította össze a haranglábat, illetve a tetőt a beton alapzat mintájára, majd ott csiszolta festette, fúrta-faragta, és végül a tetőt is összerakta. Ahogy megtudtuk, a láb kb. 3-400 kiló, ezért a temetőbe való kiszállítása sem volt egyszerű feladat. Ebben is szükség volt a segítségre, ami Kincse Béla nevéhez fűződik, hiszen ő szállította ki a temetőbe egy traktorral, még 2024. szeptember 20-án. A különösen is nehézkes beemelést követően, még aznap a tetőszerkezetet is a helyére került, így végül rengeteg munkát és hosszú időt követően, október 13-án teljesen készre tudták szerelni a szakemberek a harangot.