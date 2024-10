Az ítészeknek nem volt könnyű dolguk. Az elkészült ételeket Laczkó Gábor, a Vasvári Pál Általános Iskola igazgatója, Szalai Gabriella étterem-tulajdonos, a Szülői munkaközösség elnökhelyettese zsűrizte, a legjobb főzőcsapatok díjazásban részesültek. Összesen 4 arany, 4 ezüst és 4 bronz minősítésben részesültek az ételek és készítőik, legjobbak közül a gulyásparti abszolút győztesét, fődíjasát is kiválasztották.

Gyerekek, szülők és pedagógusok közösen főztek.

Fotó: Fehér Gábor

Mint azt a zsűri elnöke, Szalai Gabriella a FEOL-nak elárulta, 13 bográcsban rotyogtak gulyások, pörköltek és a finomabbnál finomabb ízek végül szoros versenyt hoztak. Az abszolút győztes a 7.b osztály vörösboros marhapörköltje lett, amely ízvilágában, köretében, tálalásában is minden igényt kielégített. Jutalmul pedig egy méretében is impozáns gyümölcskosarat vihettek haza a főzőcsapat tagjai – mondta a gasztronómus.

Vakvezető kutyával és gazdájával is megismerkedhettek a gyerekek, beleláthattak a különleges kapcsolatukba.

Fotó: Fehér Gábor

– A gulyásparti egy klasszikus közösségépítő családi hétvégi délelőtt, ami arról szól, hogy egy picit álljunk meg a rohanásban, főzzünk közösen és erősítsük tovább a vasváris közösséget – emelte ki portálunknak az iskola igazgatója, aki örömmel számolt be arról, hogy a rendezvény üzenete idén is célt ért, benépesült az iskola udvara szülőkkel, diákokkal és tanárokkal. Elmesélte, hogy egész délelőtt színes programokkal kézműves-foglalkozással, csillámtetoválással, kvízzel és judo-bemutatóval is készültek a résztvevőknek, akik egyebek mellett találkozhattak a Herosz állataival is. Laczkó Gábor büszkén számolt be továbbá, hogy idén is – az évtizedes hagyományaikhoz híven – az Állatok Világnapja és Állatvédelmi Témahét keretében összegyűjtött élelmiszereiket átadhatták a Fehérvári Állatotthonnak. A gyerekek mindezeken felül vakvezető kutyával és gazdájával is megismerkedhettek és beleláthattak ebbe a különleges kapcsolatba, ami köztük van – zárta gondolatait az igazgató.