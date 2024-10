A néma főhajtást és koszorúzást követően, a Szent István-székesegyház oldalán lévő ’56-os emlékkereszttől néhány lépés volt csak a következő ünnepi megemlékezés helyszíne, így a résztvevők kényelmesen sétálhattak át a Városház téren felállított színpad elé, ahol az ünnepi műsorban idén a Szabad Színház Vasvári csoportja idézte meg a forradalom és szabadságharc eseményeit. Urbán Péter Az utolsó őrség című drámája a Corvin közi forradalmárok történetét dolgozta fel Pongrátz Gergely, a Corvin közi felkelőcsoport második és utolsó főparancsnokának visszaemlékezései és az 1956-os forradalom egyéb történelmi dokumentumai alapján. A dráma szereplői elsősorban fiatalok, kamaszok, a szovjet támadás ellen harcoló forradalmárok. A történet egy család – apa, két fia és két unokaöccse – eltérő személyiségein keresztül mutatta be azokat a dilemmákat, amelyek a harcoló embereket foglalkoztatták. A szovjet beavatkozás valószínűsége, a Nyugat segítő szándéka, a béke lehetősége, egy új társadalmi berendezkedés kialakítása körül folytak vitáik. A sorsfordító kérdések mellett emberi mivoltuk is megjelenik, hiszen ők is szerettek küzdöttek, versengtek, veszekedtek egymással.