Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt betegeket, hogy 2024. október 21. (hétfő) napjától a Modern Városok Programhoz kapcsolódóan útépítési munkálatok kezdődnek a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. szám alatti székhelyének területén.

A munkavégzés ideje alatt az „F” jelű épület (amelyben pulmonológiai és reumatológiai szakrendelés folyik) és az Országos Vérellátó Szolgálat épülete előtti út teljes szélességében lezárásra kerül, mind a jármű, mind pedig a gyalogos forgalom elől. Az épületek gyalogosan a járdán keresztül akadálytalanul megközelíthetők, gépkocsival pedig a Vérellátó Szolgálat mögötti szervizúton keresztül elérhetők, ahogy a Infektológiai Osztály épülete is.

A „B" jelű (Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály, Újszülött-, Csecsemő és Gyermekgyógyászati Osztály, Egynapos Sebészeti Centrum) épület előtti területet is érintik a munkálatok, az épület gyalogos megközelítése ebben az időszakban is biztosított a Seregélyesi úti főporta felől.

A Seregélyesi úti főporta mellett javasoljuk, hogy naponta 05-18 óra között, használják a Hunyadi utcai portát is.

A balesetek elkerülése érdekében köszönjük szíves megértésüket és együttműködésüket! – tájékoztat a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Facebook oldalukon.