A kedd délutáni öreghegyi lakossági fórumon, melyet a körzet korábbi képviselője, Horváth Miklós Csaba, és az újonnan megválasztott képviselő, Róth Péter tartott közösen, részt vett Cser-Palkovics András polgármester is, valamint Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője, Milus Gábor, Székesfehérvár rendőrkapitánya, Bozai István városgondnok és Steigerwald Tibor, a Depónia ügyvezetője. Cser-Palkovics András polgármester megköszönte Horváth Miklós Csaba három évtizedes munkáját, s egyúttal felkérte, hogy társadalmi megbízatású alpolgármesterként továbbra is vegyen részt a város, az Öreghegy és Kisfalud életében, melyek ügyintézése pedig Róth Péterhez került. Külön kiemelte az egyéni önkormányzati képviselői munkát, amely elengedhetetlen része a város működésének.

A lakossági fórum kérdései

A résztvevők által feltett kérdések jelentős része a városrész útjaira, járdáira vonatkozott. Szóba került a Nagyszombati, a Prónai, a Krasznai, az Ungvári és a Nyitrai utca felújítása is. Bár az elmúlt években több utcát is felújítottak és jelenleg is folyamatban vannak felújítási munkák, van néhány olyan öreghegyi gyűjtőút, amelyek teljes felújítása elengedhetetlen. A gyűjtőutak felújításáról már 2022-ben született kormányhatározat, mely azóta sem veszítette el hatályát. Róth Péter elmondta, szeretnék majd elkezdeni a nagy öreghegyi utcák felújítását. A Nagyszombati utca teljes felújítása elő is van készítve és azon dolgoznak, hogy a munka forrását a város saját költségvetésből elkezdje, később pedig elszámolnak majd az állammal. – A Nyitrai utcában pedig azt vizsgáljuk, hogy elegendő-e csak a burkolatot felújítani. Ez a burkolat azonban nem fog kibírni évtizedeket, ugyanakkor jelentősen olcsóbb mint egy teljes közmű és pályaszerkezet-csere – ismertette a képviselő.

Egy másik lakó pedig arra volt kíváncsi, hogy mikor kaphatnak barna kukát a zöldhulladékhoz. A kérdésre Steigerwald Tibor, a Depónia ügyvezetője válaszolt, aki elmondta, egy éve indult a koncessziós rendszer az országban, Székesfehérváron pedig már működik a szelektív hulladékgyűjtés. Ugyanakkor a zöldhulladékos kukák bevezetése kapcsán még viták folynak, az azonban biztos, hogy – várhatóan jövőre – a kertvárosokban is be fogják vezetni a konyhai hulladék gyűjtését. A zöldhulladék számára azonban nem lesz külön kuka a családi házas övezetekben.