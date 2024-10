A Sáregresi óvodában is komoly szakmai munka zajlik, így a kis település óvodásai nagy élmények részesei lehettek az utóbbi hetekben. A település polgármestere Albertné Tiringer Mária örömmel számolt be az önkormányzat közösségi oldalán az eseményekről: – Köszönjük szépen mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a kicsik öröméhez! Részt vehettek krumpliszüreten, kukorica szedésen és voltak kutyus látogatóban is. Báboztak Sáregresen és színházat látogattak Alapon. Az őszi séták alkalmával megnézték a települési dekorációkat és közös tökfaragás is volt a szülőkkel. –

Őszi örömök

Fotó: az önkormányzattól