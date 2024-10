Tudod a helyes megoldást? 29 perce

Mutatunk egy trükkös KRESZ-kérdést, amin a rutin miatt rengetegen elbuknak

Alapvető feltétel, hogy a közlekedési szabályokat mindenki, kivétel nélkül megtartsa és számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. Cikkünkben most elhoztuk társoldalunk, a Kisalföld.hu KRESZ-tesztjét, amely nemcsak segít felkészülni a biztonságos közlekedésre, hanem olyan közlekedési szituációt mutat be, amivel gyakran találkozhatsz utad során. Lássuk!

A közlekedési szabályok betartása mindenkire vonatkozik. Számos olyan szabály van, amelyet sajnos sok autós gondolkodás nélkül figyelmen kívül hagy. Oldd meg ezt a KRESZ-tesztet, és bizonyítsd tudásodat! KRESZ-teszt – Milyen sorrendben mehetnek az autók? Te tudod a megfejtést?

Forrás: Ripost.hu Ez pedig az a fejtörő feladvány, amit sokan nem tudnak. Te tudod a megfejtést? És azt, hogy mi az a jobbkéz-szabály, amely miatt az az áthaladási sorrend, ami? Szerinted milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen; beleértve a tiédet is? A teszt azért trükkös, mert rutinból simán mondhatná az ember, hogy a B jelű kocsi átérhet a mi kocsink előtt, de a KRESZ másképp rendelkezik. Tudod a megoldást? Ellenőrizd le tudásod, kattints ide a megoldásért! Autósoknak: hogyan készüljünk az őszi-téli szezonra? Az egyre hűvösebb időjárás beköszöntével az autóvezetőknek is fontos feladatuk van: fel kell készíteniük a gépjárművüket az őszi-téli szezonra. Mi szakértői segítséget kértünk a témában, így megkerestük Sárbogárd kedvelt és talán az egyik legjobban felszerelt autószerelő műhelyét.

Mi az a jobbkéz-szabály? A legtöbb kereszteződésben megtaláljuk az elsőbbséget szabályozó jelzőtáblákat. Ettől független sok helyen számíthatunk közlekedésünk során egyenrangú útkereszteződésekre. Azzal valószínűleg mindenki tisztában van az utakon, hogy egy egyenrangú útkereszteződésben a jobbkéz-szabály értelmében mindig a jobbról érkező járművet illeti meg az elsőbbség, az egyenesen haladókkal szemben pedig a kanyarodási szabály alkalmazandó. Természetesen van kivétel: a balról érkező villamost is el kell engedni. A kanyarodási szabály szerint pedig, ahogy arról a KRESZ rendelkezik, aki járművel irányt változtat (terelővonalat, az úttest szélét vagy képzeletbeli felezővonalát átlépi, forgalmi sávot változtat, másik útra bekanyarodik, főútvonalról vagy szilárd burkolatú útról letér stb.) köteles az azonos irányban vagy szemben haladó, irányt nem változtató járműveknek elsőbbséget adni.

, valamint háromágú, egyenrangú kereszteződéssel is,

is, de azt is tesztelheted cikkünk nyomán, hogy egy másik esetben tudnád-e alkalmazni a jobbkéz-szabályt!

