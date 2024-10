Nézd meg alaposan a képet, majd írd fel, szerinted milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésen; beleértve a tiédet is.

A helyes megoldásért görgess lejjebb!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

A KRESZ-teszt helyes megoldásának az alapja a jobbkéz-szabály

Mivel közlekedési táblák egyáltalán nincsenek a kereszteződésben, így az elsőbbségadásnál a jobbkéz-szabály az érvényes; de sokan ott rontják el a feladatot, hogy ennyinél megállnak, anélkül, hogy figyelembe vennék a kanyarodási szabályt.

Éppen ezért a helyes megoldás: A - B - C - és végül a belül nézetből mutatott autó.

Korábban autós oktatóval nézte át a Kemma.hu a leggyakoribb közlekedési helyzeteket a gyakorlatban. Igazi profikhoz, a komáromi Zsikla Autósiskolához fordultak, és mentek egy kört Komáromban, hogy átbeszéljék a legfontosabb szabályokat, tudnivalókat, felidézzék, mi mindenre is kell figyelni, és miben segíthetjük mi a többi közlekedőt. Így például megmutatják, mi az a jobbkéz-szabály, láthatjuk a körforgalom használatát, a teli és a nyilas zöld közötti különbségeket. Be kell valljuk, sokéves vezetői rutinnal a hátunk mögött is hasznos és fontos tudással gazdagodtunk. Nézd meg a Kemma.hu videóját!