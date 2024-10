A Rácalmási Nagy-sziget:

A múlt század második felének tarvágásos erdőgazdálkodása óriási károkat okozott a sziget eredeti növényvilágában, a magas ártérre jellemző keményfás ligeterdők foltokban még ma is megtalálhatóak. A sziget védetté nyilvánításának egyik legfontosabb célja az volt, hogy ezeket a gyönyörű tölgy-, kőris- és szilfa növénytársulásokat helyreállítsa és megóvja az új, idegenhonos agresszívabb fafajtáktól. Sűrű lombkoronájuk ellenére a ligeterdők cserje- és gyepszintje is rendkívül gazdag. Kifejezetten nagy és értékes a védett lágyszárúakból álló aljnövényzete. A sziget alacsonyabban fekvő és parti területeit teljesen másfajta növényzet jellemzi, mivel ezeket évente többször is elönti a Duna. Az ártéri réteken és a mocsarakon általában előforduló növényzet mellett különösen ritka fajokat is találhatunk. A puhafás ligeterdő legjellegzetesebb fája, a fekete nyár, napjainkra már a kipusztulás szélére sodródott, megóvása a természetvédelem egyik fő feladata. Szép számmal találhatóak viszont fehér füzek, melyek felhasználása – a náddal egyetemben – a rácalmási kézműves hagyományokat gazdagítja. A dús és változatos növényzethez gazdag állatvilág társul. A holtágak vizes élőhelyei olyan ritka és veszélyeztetett állatoknak is otthont adnak, mint a mocsári teknős, a tarajos gőte, vagy a vidra. A táplálékban gazdag holtágak és öblök változatos madárvilágot fogadnak be. A Nagy-szigeten jelenleg is 92 különböző madárfajta fészkel és több mint 50 további látogatja rendszeresen.