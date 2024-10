Ahogy az júniusban és a kedd reggeli sajtótájékoztatón is elhangzott: igazi mérföldkő a „Forever Young" pályázat megnyerése, amelyet testvérvárosi együttműködésben – Gyulafehérvár, Kranj, Opole, Zadar – nyert el a város. Kiderült az is, hogy Székesfehérvár első közvetlen Európai Uniós finanszírozású projektje Gyulafehérváron indul el november 3-6 között, ahol a testvérvárosok képviselői konferencia és kerekasztal-beszélgetés keretében mutatják be a korábbi EU-s jógyakorlataikat. Székesfehérvár például a Csónakázó-tó környéki fejlesztéseket és a Királyi Napok programjához kapcsolódó pályázatokat és a Bartók Béla tér fejlesztését mutatja be az eseményen.

– Nem véletlen, hogy éppen ezen az ikonikus helyszínen, a Bartók Béla téren állunk, hiszen ennek a helynek a közösségi térré alakítása is szintén EU-s forrásból történt, azzal a céllal, hogy segítse a generációk közötti együttműködést és teret adjon a kultúra sokszínűségének – mondta Lehrner Zsolt alpolgármester a sajtótájékoztatón, aki hozzátette, a tanácskozás célja az is, hogy a régió sikeresebben tudja a jövőben lehívni a rendelkezésre álló Európai Uniós közvetlen forrásokat.

A sajtótájékoztató helyszíne, a Bartók Béla tér közösségi térré alakítása szintén EU-s forrásból történt

Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap

A találkozó végén bemutatta a fehérvári delegáció tagjait is: Belényesy Károly régészt; Tisztl Henriket, az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjét, Halász Etelkát, a Polgármesteri Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársát; Mali-Gáspár Editet, mint projekt-összefogót és Jakab Csabát, a városháza projektirodájának a munkatársát többek között.