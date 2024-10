Már kora reggel nagy volt a tömeg a székesfehérvári piacon: idén is hatalmas választékkal várják az árusok a vásárlókat mind élőnövények, mind pedig koszorúk és egyéb dísztermékek tekintetében. Van, aki csak egy-két szál virágot, más a virág mellé koszorút is vásárolt, míg a többség a látványos, ám árában kedvezőbb opció mellett döntött, és egy csokor őszirózsát választott. Ez utóbbi számtalan színben elérhető, csakúgy, mint a krinzantém, amely kapható szálanként vagy csokorban, de akár koszorúba kötve is.

Koszorúk, mécsesek és virágok a fehérvári piacon

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Nőttek vagy csökkentek az árak?

Az általunk megkérdezett árusok döntő többsége, szó szerint egy fő kivételével, nyilatkozott úgy, hogy idén nem emelt az árakon. Aki emelt, annak árai pár száz forinttal lettek magasabbak, s úgy vélte, elengedhetetlen volt az áremelés. Az árak tehát változatlanok, s úgy tűnik, hogy a kereslet is: a legnagyobb népszerűségnek a krizantém, az árvácska és az olcsóbb koszorúk számítanak. Egy koszorúárus már reggel eladta a legolcsóbb koszorúit, azokat rögvest elkapkodták. – Most a következő árfekvésűt viszik, ezek már 2000-3000 forint körül mozognak, de van, aki a 6800 forintos koszorút választja – mondta el egy árus. Sokan keresik az árvácskát és az őszirózsát is, amelyet csokrokban árulnak.

Koszorúk, mécsesek és virágok: mennyibe kerülnek idén?

Mind közül a legolcsóbb tételt a mécsesek jelentik, a legkisebb méretű üvegmécses szinte minden árusnál 400 forint. Természetesen az üvegmécsesből is vannak különböző méretek, így van közepes és nagy is, ezek ára 800-tól 1500 forintig terjed. Az olajmécses ára 400 és 800 forint között mozog darabonként.

A legnagyobb választék a koszorúkból van, ezekből az 1500 forintostól a 6800 forintosig számtalan félét találunk. Az árat természetesen befolyásolja, hogy a koszorú milyen alapanyagokból készült, és mennyi virágok fűztek bele. Általánosságban azt láttuk, hogy a közepes koszorúk, amelyek átmérője 30–40 centiméter körüli, 2500–3800 forintba kerülnek. Az ennél nagyobbak 3000–4000 forintba, drágábbat csak elvétve találtunk.