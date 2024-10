Október 3-án, csütörtökön megnyílt a Magyar Képzőművészek a Világban Egyesület és a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Fejér Vármegyei képviselője szervezésében a Magyar Festészet Napja tiszteletére rendezett kiállítás. Az Új Magyar Képtárban látható ünnepi tárlatot Pokrovenszki Krisztián, a Szent István Király Múzeum főigazgatója és Izinger Katalin művészettörténész nyitotta meg, köszöntőjüket két fiatal székesfehérvári zenész - Biró Zsófia Sára és Tóth Andor, a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium 12.osztályos népzenész tanulói - műsora foglalta keretbe.

Koppány Attila, a tárlat kurátora a feol.hu-nak elmondta: a kiállítás azzal a koncepcióval jött létre, hogy a Fejér Vármegyét képviselő művészek mellett legyenek jelen a tárlaton a középgeneráció és a ’doajenek’ hazai elismert képviselői, a szakma nagymesterei is. A kiállítás tehát, fogalmazott, a hazai kortárs festészet egyfajta keresztmetszetét tárja a fehérvári közönség elé.

A kurátor hangsúlyozta: a kiállítás résztvevőinél válogatási szempont volt az is, hogy ne csak valamennyi művészgeneráció szerepeljen a tárlaton, hanem egyfajta stílus pluralizmus jegyében egymás mellett láthatók legyenek a legkülönbözőbb stílus törekvések eredményei is.

- Ami viszont egységes a tárlaton – tette hozzá -, az a kiállított művek kvalitása. Átsétálva az állandó kiállítás termeibe – sokak véleménye szerint – egyáltalán nem érződik minőségi különbség az élő kortárs művészek munkáiból rendezett időszaki kiállítás és a szomszédos termek állandó kiállítási anyaga között. Tekintettel arra, amit a szakmai megnyitót tartó Izinger Katalin is kiemelt, hogy Fehér László, Mengyán András és Kőnig Frigyes munkái az időszaki és az állandó kiállítás termeiben is láthatók. Az Új Magyar Képtárban a kiállítás látogatását az elkövetkező két hétben izgalmassá teszi az is, hogy ugyanazon alkotók néhány évtizeddel korábbi munkáit szembesíteni lehet jelenlegi friss alkotásaikkal.

A tárlat október 20-ig tekinthető meg a Képtár nyitvatartási idejében.