Tóth István 34 évig szolgálta a települést szívvel-lélekkel, iskolatanárként, igazgatóként, polgármesterként is sokat tett a városért, ezért is kapta a kitüntető elismerést, amit tisztelettel át is vett az ünnepi eseményen.

Tóth István tevékenységével hozzájárult Gárdony város fejlődéséhez.

Fotó: Ódor Balázs

Korábban Tóth István a FEOL-nak adott interjújában elmondta, folytatja a munkát és nagy tervei vannak, ugyanis Fejér Vármegyei Önkormányzat képviselőjeként folytatja a munkát.

A Fejér Vármegyei Önkormányzatnak a tagja leszek, az ünnepélyes eskütételére október 3-án kerül sor. Szeretném elsősorban a Velencei-tó ügyét, vízháztartását, a Velencei-tó környéki utak felújítását támogatni, de természetesen a vármegye összes településének fejlődését szívügyemnek tartom. Ez szerepelt a választási programomban is.

