– Az utazásukban rendkívül izgalmasnak számított, hogy több módon is meg lehet kerülni a Földet, de ők a legnehezebb útvonalat választották – folytatta a létesítményvezető. – Ez azt jelentette, hogy a déli tengereket is bevitorlázták, Ausztrália és Új-Zéland után megkerülték a Horn-fokot, Dél-Amerika legdélebbi részét. Gál József erről ezt mondta később: „Bármennyit olvastunk róla korábban, rá kellett döbbennünk, hogy senki sem tudta hitelesen leírni azt, ami ott várt ránk. A déli tengereken többször is felborultak a hajóval, megtörtént, hogy leestek a fedélzetről, de mivel ki voltak kötve, vissza tudtak arra mászni…

Török Péter intézményvezető idézte fel a diákoknak a Szent Jupát útját

Fotó: feol.hu

Török Péter felemelte a kezét és a közeli, hatalmasnak tűnő fákra mutatott.

– Ez a hajó nagyon kicsi. Úgy kell elképzelni, hogy a hullámok akkorák voltak, mint itt a fák, átlagosan úgy tizenöt méteresre tudnak nőni az óceánon. A Szent Jupát úgy szaladt le róluk, mintha sípályán lenne, a habos hullámok pedig többször maguk alá gyűrték. Fa Nándor és Gál József teljesítménye azért volt rendkívüli és tiszteletre méltó, mert mindkettőjüknek túl kellett lépniük akkori sportemberi valójukon és ahhoz mindig hozzá kellett tenniük valamit a túlélés érdekében. Az út azért tartott 717 napig, mert többször megálltak és meglátogatták a magyar közösségeket a világ távoli pontjain. Viszonylag hosszú időt töltöttek például Ausztráliában, amire azért volt égető szükség, hogy javításokat végezhessenek: például addigra tönkrement a motor. A Szent Jupátot kiemelték a vízből és egy kicsit újra felépítették, aztán megálltak még Rio de Janeiro-ban is. Sok kalandot át- és túlélve érkeztek vissza Opatijába.

A Szent Jupátot kiemelték a vízből, elkezdődik a felújítása

Fotó: feol.hu

Török Péter bejelentette: jövő szeptemberben, az indulás negyvenedig évfordulójára ünnepséget szerveznek a kikötőben, és az eseményre meghívta a seregélyesi diákokat is. Akik addigra már túl lesznek egy remekbe szabott, képzeletbeli utazáson. Az elképzelés ugyanis az, hogy miként végig követték Fa Nándor utolsó versenyét, mentoráltjának, Weöres Szabolcsnak novemberben kezdődő egyszemélyes, Földet megkerülő kihívásával is ugyanezt teszik majd. A Vendée Globe második magyar hajósának útját és küzdelmét lényegében beépítik a tantervbe.

A Szent Jupátot a gyerekek jelenlétében kiemelték, a parton kezdődik el szakszerű felújítása.