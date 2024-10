A fast fashion világában is olcsónak számító női, férfi ruházatot, valamint háztartási és lakberendezési kiegészítőket is forgalmazó üzlet várhatóan október 31-én nyit meg a Skála épületében. A szóban forgó üzlet honlapján már meg is jelent a nyitást beharangozó hír. Az érintett üzlet a székesfehérváriak számára eddig legközelebb Várpalotán, Móron, Dunaújvárosban és Budapesten volt elérhető.