Kiberbiztonság művészi szemmel a belvárosban

Mindennapi életünk jó részét ha tetszik, ha nem, a digitális világban éljük. Jóllehet, a világháló valóságos aranybánya, megannyi veszélyt is rejt, amelyekre fel kell készíteni a fiatalokat. Ezt a célt szolgálja a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületének kerítésén látható SAFEonLINE Ar Competition kiállítás is. A nemzetközi poszterversenyen több mint száz pályaműből választották ki a tíz legjobbat, amelyek közé egy magyar, székesfehérvári diák alkotása is bekerült.

Gombor Lili Gombor Lili

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

2012 óta, minden év októberében, Európa-szerte megrendezik az Európai Kiberbiztonsági Hónapot, melynek célja a kiberbiztonság tudatosság növelése és a kibertérben megjelenő veszélyek megismertetése. Az EURid rendezte SAFEonLINE Ar Competition poszterverseny résztvevői a 27 európai tagállamból, valamint Izlandról, Liechtensteinből és Norvégiából származó művészeti szakközépiskolás diákok. A több országot bejárt kiállítást Székesfehérváron Kovács Loránd Olivér, a Szent István Király Múzeum szakmai igazgatója, Lehrner Zsolt alpolgármester és Katarína Kletečka nyitotta meg csütörtök délelőtt a belvárosban. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap A kiállításnak nemcsak kulturális, hanem tájékoztató és prevenciós szerepe is van, hiszen a digitális biztonság a mindennapjaink kiemelten fontos része – mondta el Kovács Loránd Olivér, hozzáfűzve, hogy amennyire ijesztgetésnek hangzik a kiberbiztonságra való odafigyelés sulykolása, olyannyira szerencsés helyzetben vannak a mai fiatalok, akiknek már számtalan lehetőség kínálkozik a digitális világ veszélyeire való felkészülésre. A SAFEonLINE poszterverseny célja, hogy fiatal tehetségek alkotásain keresztül hívja fel a figyelmet a kiberbiztonság és az internetes biztonság fontosságára. A pályamunkák olyan témákat jelenítenek meg, mint kiberbűnözés, növekvő felelősség és bizalom, személyi biztonság az interneten, kiberzaklatás, a kiberbiztonság jövője vagy éppen személyiséglopás. Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap A kiállítás megnyitóján Lehrner Zsolt alpolgármester köszöntötte a pályázat egyetlen magyar díjazottját, egy székesfehérvári diákot, Molnár Dorkát, aki Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulója. Katarína Kletečka, az EURid képviseletében arról beszélt, hogy a kiállítást Csehországban és Szlovákiában indították útjára, s mivel nagy sikert aratott, továbbfejlesztették a projektet és kiterjesztették egész Európára. Megköszönte továbbá a Szent István Király Múzeumnak a kiállítás szervezésében való közreműködést. – A kiállított posztereken látható, hogy a diákok milyen sok szemszögből közelítették meg a témákat, s mennyire eltérő technikákat alkalmaztak. A gyerekek mellet azonban nem szabad megfeledkezni a tanárokról sem, akik segítő, mentori munkájukkal támogatták a diákokat az alkotások elkészítésében – fogalmazott Katarína Kletečka.

A kiállítás november 7-ig látható a Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületének kerítésén.

