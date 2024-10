Ahogy arról Gárdonyi Sándorné polgármester és Varga Gábor országgyűlési képviselő az átadón beszélt az óvoda egyik csoportszobájának felújításával és a modern térfigyelő kamerarendszer kiépítésével újabb mérföldkőhöz érkezett a község.

– Nagy öröm, hogy a kormányzati támogatásnak köszönhetően a közelmúltban megújulhatott az óvoda csoportszobája, ami a leromlott állapota miatt igen indokolt volt. A felújítás részét képezte a parketta burkolatcseréje, vakolatjavítás, lambériacsere és a belső festés. Ennek összköltsége mintegy 12 millió forint volt. De a csoportszoba mellett az önkormányzat saját forrásából az udvaron is elvégzett kisebb munkálatokat – fejtette ki Gárdonyi Sándorné.

Új kamerarendszer

A településvezető az új térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről is beszélt. Mint mondta ez a közel 7 millió forintnyi pályázati támogatásból jöhetett létre, amelyhez az önkormányzat 10% önerőt biztosított, így nagyjából 7,8 millió értékben telepítettek kamerákat Dég több helyszínén: a Káloz felőli külterületi útra, a műfüves pályához és piachoz, a sportpályához, a polgármesteri hivatalhoz, valamint a körzeti megbízott irodájába.

Folyamatos fejlődés

– Tégláról téglára építjük a jövőt. Ez Dégen hatványozottan igaz és nem csak most hanem az elmúlt 14 évben is – hangzott el Varga Gábor országgyűlési képviselőtől, aki azt is hangsúlyozta, hogy: ha az óvoda fejlődik, akkor az egy befektetés a jövőbe, hiszen Dég jövője azokon a gyerekeken múlik, akik e pillanatban is az intézménybe járnak.

– A mostani fejlesztés, mely tekinthető a korábbiak folytatásaként egy újabb nagy lépés a 21. századi körülmények felé. A kormány családpolitikája is e célt szolgálja, valamint azt, hogy a pedagógusok, dajkák, óvónők és szülők együttműködve neveljék a legkisebbeket annak érdekében, hogy egészséges, ép lelkű és gondolkodású felnőttekké cseperedjenek fel – tette hozzá.