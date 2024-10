A Velencei-tónál az eredetileg két héttel korábbra tervezett pontytelepítés elmaradt, mert az akkor lehalászott halak mérete nem érte el a kívánatos nagyságot. Tácról előre láthatóan kedden, a késő délelőtti, vagy kora délutáni órákban várhatóan 4-5 tonna, átlagosan 1,5-2 kilogramm közötti háromnyaras ponty érkezik a nagyméretű szállítójármű számára is alkalmas, előre tervezett kihelyezési pontokra: a sukorói evezőspálya elejére és végére, továbbá a dinnyési kikötő hullámtörőjéhez. A későbbiekben – november vagy december hónapokban – a nehezebben megközelíthető helyszínekre is visznek pontyot, sőt, az érzékenyebb csuka, süllő, balin, keszeg, valamint compó fajok telepítése is várható. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségének felajánlásából pedig szeptember végén a Velencei-tóba is jutott mintegy 300 kilogrammnyi kisméretű, 10-20 grammos bodorka.