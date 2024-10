Élete első sikerélménye a Kápolnásnyék önkormányzatától kapott Legszebb konyhakert pályázat elismerése, mondja Czinka Ferencné, miközben kertjébe tessékel. A szeptember végén is virágzó, zöldellő kert első ránézésre is gondos kezek munkája. Bazsarózsák, pünkösdi rózsák, levendulabokrok várják most is a virágzás következő szezonját.

- Magam gondozom, rendezem a kertet, a füvet azonban a fiam nyírja. Az már nem megy egyedül – meséli az asszony, s mutatja is szebbnél szebb virágait. Majd a hátsó kertbe invitál, ahol, a kis kerítés mögött dúsan termő zöldség bokrok nyúlnak az ég felé: fürtökben lógnak a paradicsomok, paprikák, padlizsánok – a család nagy örömére. Merthogy Czinka Ferencné gyermekeinek, unokáinak is termeli a sok finomságot. A fiatal, egészséges tyúkcsapat tojást, a hátsó részen kapaszkodó dísztök pedig színes terméseit adja a háztartásnak. De minden szezonnak megvannak a maga teendői és vetései, meséli a nyertes. Termel borsót, babot, retket, hagymát, káposztát, sárgarépát, krumplit, de ad epret, málnát és egyebeket is a szépen, szeretettel gondozott udvar. Készül is belőlük bőven a konyhába való sok finomság és a spájzba való savanyúság, lekvár.

- 1977. október 4-e óta gondozom ezt a kertet – meséli az asszony, aki, mint mondja elcsukló hangon, azért tudja ilyen jól a dátumot, mert a férjének akkor van a születésnapja. Társát sajnos nemrégiben elvesztette, így ma már egyedül gondozza e csodálatos veteményest és virágoskertet. Bolti eladó munka után 2011-ben ment nyugdíjba, azóta a fő szerelem a kert. – Mindig bent voltam a boltban, s ezért arra vágytam, hogy kint legyek. A napjaim javát azóta is itt töltöm – mutat körbe.