Az egyik leghitelesebb forrás, Csukás István szavai adták az alapját a Bodajki Zengő Óvoda programjának.

„A mese örök. A mese pedig azért örök, mert a közönsége is örök. Amíg gyerekek vannak, addig mese is lesz, és a gyerekek sem változnak lényegesen, alapállásuk örök. Mert mi a gyerek viszonya a világhoz? Meg akarja ismerni, és meg akarja hódítani, és ebben segít többek között a mese is."

Ezt az idézetet választotta a bodajki óvoda, a Magyar Népmese Napját ünnepelve. Az intézmény nevelői és a csoportokban játszó, nevelődő gyerekek minden évben összekuckózva, mesék hallgatásával töltötték az ünnepnapot a Mesekuckóban. Az idei eseménynek voltak különleges, kintről érkező, mégis szorosan az óvodához kötődő vendégei is.

– Móni néni és Kriszta néni varázsolt el minket a mesék birodalmába, sőt, nem csupán minket, hanem a nap indításaként majd pedig zárásaként a szülőket is, akik csatlakoztak hozzánk. A mese végén feltarisznyáltuk vendégeinket hamuba sült pogácsával is – derül ki az óvoda közösségi oldalán.