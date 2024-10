Nagy ajándék, mikor sokoldalúan mutatkozik meg egy emberben a művészi érzékenység. A fiatal és tehetséges Hargitai Gergely esetében megadatott ez az ajándék, hiszen a művészi véna megmutatkozott nála a zenében és a kamera mögé állva is, hiszen nem csak kiváló basszusgitáros a sárbogárdi fiatalember, hanem a kamera lencséje mögött is csodálatos dolgokat művel. Basszusgitárosként egy metál zenekarban kezdte pályafutását jó pár éve, majd néhány kevésbé sikeres formációt követően Sárbogárd egyik legsikeresebb zenekari formációjának a Titán zenekarnak a basszusgitárosa lett. Kipróbálta magát a klasszikus rock and roll világában is, majd ezt követően Budapestre költözött ahol gyorsan megtalálta a helyét különböző zenei produkciókban. Ám hiába a siker és a tehetség a zenében, úgy tűnik életének jelenlegi szakaszában, inkább a kamera kerül előtérbe, amennyiben ez a kijelentés nem ellentétes önmagával, mivel tudjuk, a kamera minden eseteben a háttérben dolgozik. Méghozzá nem is akármin: Johnny Depp nevével összefort, A karib tenger kalózai című filmek, mondhatni folytatásán.

A basszusgitáros Johnny Deppet is meghívná a premierre

És Gergő ugyan számtalan videóklipet is forgatott már, illetve a jövőben is szeretne ezzel foglalkozni, most mégis a legtöbb idejét egy olyan feladat tölti ki, amire még Amerikából is gratulációk érkeztek. És hogy mi ez a sztori, nos nem más, mint a Karib-tenger Kalózai c. film! Na jó, nem a hollywoodi produkció, hanem a magyar rajongói film „A lámpás titka” c. produkció, de vitán felül hatalmas feladat és lehetőség egy ilyen munka.

Gergőtől megtudtuk, podcast beszélgetésünkben bővebben is szóba hoztuk, a rengeteg belefektetett munka eredményeként, hollywoodi minőségben készül a film, ami egy 2012-es iskolai feladatból nőtte ki magát. Slemmer Ádám, rendező-producer-forgatókönyvíró a baráti társaságával 2021-ben kezdte el forgatni a produkciót. Mivel Magyarországon nem sok, a filmbe illő tájat találni, így a stáb forgatott már egyebek mellett Mallorcán és Görögországban is.

Utána olvasva megtudtuk, a sztori röviden a következő: Jack Sparrow kapitány és társai ezúttal egy kincs, a Titkos Lámpás nyomába erednek: „Angelica, Jack és a brit flotta parancsnoka, Robert Maynard eszeveszett hajszát vívnak a Titkos Lámpás mágikus erejéért. Azonban olyasmivel kell szembenézniük, amire sohasem számítottak. Vajon készek feláldozni mindent a kincs megszerzéséért?”