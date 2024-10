Vannak, akik elnevezik az autóikat. Egy társként, családtagként tekintenek rájuk, és valahol természetes, hogy ragaszkodunk a tárgyainkhoz. Főleg, ha azokat nap mint nap használjuk, kényelmet és biztonságot nyújtanak számunkra. Viccelődve beszélünk arról, hogy az autóink megéreznek valamit. Hogy „durván” bábunk velük, vagy éppen azt, hogy elgondolkodtunk rajta, hosszú együtt töltött idő után megválunk tőle. Bár én magam ezeket valóban viccből szoktam mondani, talán el kellene gondolkodnom a „gépek lázadásának valóságán”. Mi más lehetne a magyarázat arra, hogy az autóm rövid időn belül kétszer adja fel a szolgálatot? (Nyilván számos oka lehet…) Bár lehet, hogy csak nem akar elmenni otthonról, hiszen két alkalommal is otthon „gondolta” úgy, hogy most nem indul. Lássuk be, ez azért elég rendes tőle.